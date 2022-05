Éloge du verre de vin

Éloge du verre de vin, 29 mai 2022, . Éloge du verre de vin

2022-05-29 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-29 L’Eloge du verre de vin est un spectacle qui met en scène la visite d’une cave. Quand la visite d’une cave tourne à la folie, quand le caviste se prend pour un comédien, quand le public est pris à partie, la dégustation d’un vin devient une aventure pleine de rebondissements. De références littéraires en conversations de bistrots, d’anecdotes en dérision, d’envolées lyriques en appels téléphoniques intempestifs, le spectacle est un voyage à travers les histoires du vin, un hommage aux vignerons et une célébration des plaisirs de la vie. L’Eloge du verre de vin est un spectacle qui met en scène la visite d’une cave. Quand la visite d’une cave tourne à la folie, quand le caviste se prend pour un comédien, quand le public est pris à partie, la dégustation d’un vin devient une aventure pleine de rebondissements. L’Eloge du verre de vin est un spectacle qui met en scène la visite d’une cave. Quand la visite d’une cave tourne à la folie, quand le caviste se prend pour un comédien, quand le public est pris à partie, la dégustation d’un vin devient une aventure pleine de rebondissements. De références littéraires en conversations de bistrots, d’anecdotes en dérision, d’envolées lyriques en appels téléphoniques intempestifs, le spectacle est un voyage à travers les histoires du vin, un hommage aux vignerons et une célébration des plaisirs de la vie. Bateau ivre dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville