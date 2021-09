Lille Médiathèque Jean Lévy Lille, Nord “Éloge du magasin. Contre l’amazonisation” (Gallimard) par Vincent Chabault Médiathèque Jean Lévy Lille Catégories d’évènement: Lille

Fleuriste, cordonnier, boucherie, librairie, étals de marché, autant de lieux de notre quotidien dont la présence nous semble aller de soi, tant ils font partie de notre paysage de proximité. Pourtant rien n’est simple dans un monde où les échanges de marchandises deviennent aussi complexes que la carte du monde, lui-même transformé par nos attentes en matière de qualité, de prix, de disponibilité. Comment le magasin peut-il résister ou s’accommoder de la vente à distance, comment nos villes changent-elles au gré des modifications de nos circulations et des flux de marchandises ? Que nous apprennent le succès des initiatives comme Le Bon coin ou le plaisir de déambuler au milieu des vide greniers alors que se développent d’immenses entrepôts pour la vente à distance ? Au-delà des produits vendus ou achetés, les relations de quartier et les services rendus y compris dans le secteur marchand, contribuent à la vie sociale.

Comment le magasin peut-il résister ou s'accommoder de la vente à distance, comment nos villes changent-elles au gré des modifications de nos circulations et des flux de marchandises ?

