Éloge des loges, portraits de gardiennes et gardiens d'immeubles Bibliothèque Italie Paris

Paris

Le mardi 09 mai 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit Accès libre Rencontre avec Jean-Michel Djian, co-auteur de Éloge des loges, éditions Autrement A l’occasion des 100 ans de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), voici le portrait de vingt gardiens et gardiennes d’immeubles, dessinant l’évolution des quartiers populaires de la capitale française au cours des trente dernières années. Chacun décrit son quotidien et son parcours, exprimant son amour du métier et l’importance de ce lien social. Accès libre. « Éloge des loges » de Jean-Michel Djian et Aude de Tocqueville, photographies de Margot Lançon, est publié aux éditions Autrement. Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact : 01 56 61 34 30 bibliotheque.italie@paris.fr

