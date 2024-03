Éloge de l’arbre creux et du bois mort Wingen, mercredi 24 juillet 2024.

Éloge de l’arbre creux et du bois mort Wingen Bas-Rhin

C’est dans un vallon au fond duquel coule un paisible ruisseau que le guide vous emmènera à la découverte d’une forêt en cours de réensauvagement. Sur inscription avant le 24/07, 12h

C’est dans un vallon au fond duquel coule un paisible ruisseau que le guide vous emmènera à la découverte d’une forêt en cours de réensauvagement. Ici, l’arbre creux offre ses cavités et ses fentes à de nombreux oiseaux et mammifères. Chouettes, chauves-souris et autres loirs s’y épanouissent tandis qu’au sol, le bois mort se décompose tranquillement apportant humidité et offrant nourriture à toute une foule d’invertébrés et de champignons. Par ailleurs, de nombreux vestiges de murs en pierre y délimitent d’anciennes parcelles agricoles laissées à l’abandon offrant, là encore, gîte et couvert à bien des espèces. Une immersion dans une forêt laissée (partiellement) à l’abandon et où la mort est synonyme de vie ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24

fin : 2024-07-24

Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

L’événement Éloge de l’arbre creux et du bois mort Wingen a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte