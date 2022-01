Éloge de l’amour Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Éloge de l'amour

du mardi 19 janvier 2021 au mardi 30 mars 2021 à Bibliothèque d'étude et du patrimoine

À travers ses collections, cette exposition vous propose une vision du « transport amoureux » dans tous ses états et toutes ses formes. Dans la Grèce antique, c’est un sentiment universel avec ses prismes : La Storgé, la Philia, l’Agapè et Eros. Au XXIe siècle, l‘amour comme un rapport social, un catalyseur biologique, un capitalisme émotionnel et l’expression d’état amoureux et du langage du corps. Et que dire des @mours virtuelles et des réseaux sociaux ? À travers ses collections, cette exposition vous propose une vision du « transport amoureux » dans tous ses états et toutes ses formes. Dans la Grèce antique, c’est un sentiment universel avec ses pri Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse

