le lundi 8 novembre à 17:30

La loi sur le prix unique du livre a quarante ans cette année. Cette loi, votée à la quasi-unanimité, dont le principe était inscrit dans les 101 propositions du candidat François Mitterrand, est un exemple unique et original de règles qui régulent la concurrence sans pour autant l’abolir. Portée tout particulièrement par Jérôme Lindon, elle place au cœur du dispositif les libraires, maillon indispensable pour la vitalité du livre et pour le lien avec les lecteurs. L’objectif était de permettre que partout sur les territoires urbains comme ruraux, dans les gares comme dans les hypermarchés, les livres soient vendus au même prix. Ceci afin que les éditeurs puissent continuer à éditer des ouvrages grand public comme des livres de vente lente. En quarante ans, le monde du livre a connu de profondes mutations, avec notamment l’arrivée et le développement du numérique, mais les principes demeurent. C’est ce dont nous proposons de discuter avec trois auteurs dont l’expérience et les convictions vont éclairer ces enjeux toujours d’actualité.

