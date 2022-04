Éloge de la haie, de la friche et du bosquet Drachenbronn-Birlenbach, 15 mai 2022, Drachenbronn-Birlenbach.

Éloge de la haie, de la friche et du bosquet Drachenbronn-Birlenbach

2022-05-15 – 2022-05-15

Drachenbronn-Birlenbach Bas-Rhin Drachenbronn-Birlenbach

Haies et bosquets font partie de nos paysages, ils les animent et contribuent à leur beauté. Pourtant, rares sont ceux qui connaissent leur origine, leurs intérêts biologiques et agronomiques. Quant à la friche, elle est au mieux ignorée, au pire détestée. Ces milieux d’origine humaine ont un rôle non négligeable à jouer dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité et le réchauffement climatique. Petite promenade champêtre et bucolique pour partir à la rencontre de leurs hôtes sauvages et découvrir les nombreux services qu’ils ont à nous offrir…

Petite promenade champêtre et bucolique pour partir à la rencontre des hôtes sauvages et découvrir les nombreux services qu’offrent les haies, bosquets et friches. Sur inscription.

+33 3 88 86 51 67

Haies et bosquets font partie de nos paysages, ils les animent et contribuent à leur beauté. Pourtant, rares sont ceux qui connaissent leur origine, leurs intérêts biologiques et agronomiques. Quant à la friche, elle est au mieux ignorée, au pire détestée. Ces milieux d’origine humaine ont un rôle non négligeable à jouer dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité et le réchauffement climatique. Petite promenade champêtre et bucolique pour partir à la rencontre de leurs hôtes sauvages et découvrir les nombreux services qu’ils ont à nous offrir…

Drachenbronn-Birlenbach

dernière mise à jour : 2022-03-31 par