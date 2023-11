Éloge de la confusion et du non-sens dans une pièce inspirée du philosophe Ludwig Wittgenstein Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Éloge de la confusion et du non-sens dans une pièce inspirée du philosophe Ludwig Wittgenstein Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 24 janvier 2024, Paris. Le samedi 27 janvier 2024

de 17h00 à 18h00

Le jeudi 25 janvier 2024

de 21h00 à 22h00

Le mercredi 24 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. payant De 10€ à 15€ Ce premier volet des Récréations philosophiques empoigne une multitude de questions sans réponses, dans un hilarant éloge de la confusion et du non-sens inspiré par la pensée du philosophe Ludwig Wittgenstein. En philosophie, il n’y a pas de solution, que des problèmes. S’y attaquer mène à d’autres questions, sans réponse, nous dit – en substance – Wittgenstein. Posons-les quand même, pour éprouver cette impasse, semble lui répondre Stéphanie Aflalo dans ce (presque) seule en scène drôle et vertigineux. Sur le plateau, la comédienne se dédouble, en apparaissant simultanément sur scène et sur un écran de télé. Sommée par son double de répondre à un déluge d’injonctions et questions, elle doit se prononcer pêle-mêle sur le sens de la vie, celui de l’expression « avec Carrefour, je positive » et celui de la musique de Beethoven. En proposant une approche à la fois sensible et ludique de la philosophie, Stéphanie Aflalo ne conçoit pas un exposé pédagogique mais plutôt un geste théâtral pour éprouver collectivement des positions philosophiques. Ses Récréations philosophiques sont un projet à long terme, conçu comme une exploration en amateur de la pensée de haute voltige, accessible sans prérequis. Également présenté au CENTQUATRE-PARIS cette saison, le deuxième épisode de la série, L’Amour de l’art, se déplace sur le terrain de l’institution culturelle. Les Singulier·es 2024 Le CENTQUATRE-PARIS présente la 8ème édition du Festival Les Singulier·es du 18 janvier au 25 février 2024.

Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 15 propositions de personnalités artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS. Pensé comme un concentré de projets aux identités multiples et créatives que le lieu accompagne, ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir des créations à la frontière de plusieurs disciplines, croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. Un festival qui dévoile toute la singularité de la programmation du CENTQUATRE-PARIS ! Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/stephanie-aflalo-jusqu-a-present-personne-n-a-ouvert-mon-cra-ne-pour-voir-s-il-y-avait-un-cerveau-dedans.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102071220360

Tom Durand Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Le CENTQUATRE - PARIS Adresse 5 rue Curial Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le CENTQUATRE - PARIS Paris latitude longitude 48.889982988541,2.3715060308443

Le CENTQUATRE - PARIS Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/