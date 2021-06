Nevers Théâtre Municipal de Nevers Nevers, Nièvre ELODIE POUX Théâtre Municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ?** A cette question, très souvent posée, Élodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle ! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Élodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur ! **Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part.** Navette cultur’bus disponible sur le spectacle : [https://www.taneo-bus.fr/contact-et-partenaires/culturbus](https://www.taneo-bus.fr/contact-et-partenaires/culturbus)

