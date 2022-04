Elodie Poux : Le Syndrome du Playmobil Zénith Nantes Métropole, 11 janvier 2023, Saint-Herblain.

2023-01-11

Horaire : 20:30

Gratuit : non 39 € BILLETTERIES : – zenith-nantesmetropole.com, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : kproduction44@orange.fr

Humour. Elodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la reconnaît. Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé d’animatrice petite enfance, cette trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, son univers faussement naïf. Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies. Si Elodie Poux passe près de chez vous, allez la voir ! Et comme beaucoup de spectateurs avant vous, vous repartirez en vous massant les zygomatiques, vous serez atteint du syndrome du Playmobil !

Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com