ELODIE POUX – LE SYNDROME DU PAPILLON Servian

2022-05-28 21:00:00

Servian Hérault EUR 15 25 Elodie Poux est de retour sur scène pour répondre à la question tant posée : comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste?

Avec un stand-up énergique, l’artiste donne vie à une ribambelle de personnage plus ou moins ravagés pour nous raconter comment la scène a changé sa vie!

Payant – Réservation en ligne.

