Élodie Poux : Le Syndrome du papillon – Saison Fleuriaye
Fleuriaye (La)
Carquefou

Nantes

22 octobre 2022

Horaire : 20:45

Gratuit : non 31 €BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h Stand-up. Humour grinçant, interprétation énergique, punchlines à gogo… Élodie Poux revient et fort !De la cour de récré – d’ancienne animatrice périscolaire – à la scène, de la chrysalide au papillon, Élodie, raconte comment le théâtre a changé sa vie, dans ce stand-up rythmé par une myriade de personnages plus ou moins « ravagés ». On rit, sans laisser de trêve à nos zygomatiques. On aimerait noter, retenir les bons mots, grinçants juste comme il faut, pour les ressortir entre amis, mais son allure nous décoiffe. Bravo l’artiste ! Durée : 1h30 Tout public à partir de 12 ans Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24
http://www.theatre-carquefou.fr/

