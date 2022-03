ÉLODIE POUX – LE SYNDROME DU PAPILLON Pérols Pérols Catégories d’évènement: Hérault

Pérols

ÉLODIE POUX – LE SYNDROME DU PAPILLON
Pérols, 3 mars 2022

2022-03-03 – 2022-03-05

Comment passe-t-on d'animatrice périscolaire à humoriste ? De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d'une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur !

