Élodie Poux – « Le syndrome du papillon » Marseille 6e Arrondissement, 22 septembre 2022

Élodie Poux – « Le syndrome du papillon »

2022-09-22 – 2022-09-22

28 Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ?

A cette question, très souvent posée, Élodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle !



De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Élodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur !

Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part…



Texte : Élodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna

Mise en scène : Florent Longépé

Musique originale : Oldelaf



Un export L’Art Dû Théâtre à l’Espace Julien.

https://www.espace-julien.com/fr/agenda/programmation/id-1628-elodie-poux

