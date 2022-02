Elodie POUX » Le Syndrôme du Papillon » Espace Culturel du Doué, 7 mai 2022, Cugand.

Elodie POUX » Le Syndrôme du Papillon »

Espace Culturel du Doué, le samedi 7 mai à 20:30

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ? ———————————————————- A cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle ! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur ! Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part… **_Texte_** **:** Elodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna _**Mise en scène**_ : Florent Longépé [[https://www.cugand.fr/actualite/parenthese-culturelle-une-premiere-saison-culturelle-a-cugand/](https://www.cugand.fr/actualite/parenthese-culturelle-une-premiere-saison-culturelle-a-cugand/)](https://www.cugand.fr/actualite/parenthese-culturelle-une-premiere-saison-culturelle-a-cugand/)

Tarif Plein = 24 € / Tarif Réduit = 20 € (jeunes -18 ans, étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi), PASS DÉCOUVERTE n°1 (plus d’infos sur la brochure). Vente de billets sur yurplan.com & à la médiathèque de Cugand

Espace Culturel du Doué Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand Vendée



