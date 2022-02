Elodie Poux – Le syndrome du papillon Casino Barrière Bordeaux, 24 mars 2022, Bordeaux.

Elodie Poux – Le syndrome du papillon

Casino Barrière Bordeaux, le jeudi 24 mars à 20:30

Comment passe-t- on d’animatrice périscolaire à humoriste? A cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières: avec un spectacle! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie,dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur! Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part… Texte: Elodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna Mise en scène: Florent Longépé

A partir de 29€

Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T22:00:00