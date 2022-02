Elodie Poux Bourges, 25 mai 2022, Bourges.

Elodie Poux Bourges

2022-05-25 – 2022-05-25

Bourges Cher

Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d’un stand-up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies.

Le Syndrome du Playmobil

+33 6 87 63 75 17

Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d’un stand-up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies.

Horizons Croisés

Bourges

dernière mise à jour : 2022-01-02 par