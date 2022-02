Élodie Poux – 24 mars 2022 – Casino Théâtre Barrière Bordeaux Casino Barrière Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Casino Barrière, le jeudi 24 mars à 20:30

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ? À cette question, très souvent posée, élodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle ! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Élodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur ! Suivez bien, Kimberley et clitis seront sûrement cachés quelque part…

Tarif : 29€

2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T21:30:00

