ELODIE KV LA RÉVOLUTION POSITIVE DU VAGIN Montpellier, mardi 20 février 2024.

Ne manquez pas les spectacle « ELODIE KV LA RÉVOLUTION POSITIVE DU VAGIN » au Théâtre le Point Comédie !

►Petite blonde sans filtre qui fait partir en fumée toute langue de bois.

Si vous pensiez que l’humour trash était un monopole masculin, accrochez-vous, Elodie vous fera changer d’avis.

Un cocktail hormono-vitaminé, optimiste, unisexe et plein d’amour, à base de sketch, de stand-up, mais pas que… qui ne vous laissera pas indifférent.

Grâce à son spectacle La révolution Positive du Vagin découvert au Point Comédie, et à l’affiche depuis Octobre 2018, Elodie Kv a été élue par la Gazette parmi les 100 personnalités culturelles qui ont le plus marqué 2018, et qui assurent la relève dans la culture ! 7 noms seulement dans la rubrique Théâtre, dont Elodie Kv. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 21:00:00

fin : 2024-02-20 22:30:00

9 rue Sainte Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@lepointcomedie.fr

L’événement ELODIE KV LA RÉVOLUTION POSITIVE DU VAGIN Montpellier a été mis à jour le 2024-02-12 par OT MONTPELLIER