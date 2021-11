La Chapelle-d'Armentières Espace Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières, Nord Elodie Frege & André Manoukian Espace Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

La Belle et la Bête… Ou l’histoire d’un pianiste victime d’un sortilège amoureux, condamné à accompagner l’inaccessible chanteuse… Tel Ulysse attaché au mât de son piano, André confie sa peine aux notes de son clavier sous les assauts répétés d’Elodie qui utilise tous les charmes de sa voix pour le séduire. Ce combat perdu d’avance se présente sous la forme d’un répertoire de « torch songs », ces lamentations amoureuses et jazzy, incarnées par Julie London, Peggy Lee ou Rita Hayworth, dans les gants de laquelle se glisse admirablement la belle Elodie Frégé. Cette joute délicieuse ne laissera qu’un seul vainqueur : la musique Ou l’histoire d’un pianiste victime d’un sortilège amoureux, condamné à accompagner l’inaccessible chanteuse… Espace Nelson Mandela 331 route nationale 59930 La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières Nord

