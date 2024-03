ELODIE ARNOULD CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES Bonchamp Les Laval, samedi 1 février 2025.

C’est en étant confrontée aux rendez-vous administratifs, aux collègues de bureau, à la vie de couple et aux enfants (le sien), qu’Élodie se rend compte que malgré son âge, elle n’est pas complètement adulte, mais plus une enfant.Feignants, immatures, rêveurs, têtes en l’air, venez partager ses observations du quotidien hilarantes et criantes de vérité. Dans ce spectacle elle vous invite dans son monde où elle rêve… Elle rêve d’avoir la classe, d’être une artiste, une révolutionnaire, d’être La Femme accomplie qui gère tout en restant glamour : Une Grande quoi ?

Tarif : 24.00 – 29.00 euros.

Début : 2025-02-01 à 20:30

CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES 55 RUE DU MAINE – 53960 Bonchamp Les Laval 53