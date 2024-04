Élodie Alauzet dédicace Le Maître Golem au Salon du Livre de Vitré Hall du parc Vitré, samedi 20 avril 2024.

Le Salon du Livre de Vitré, qui se tiendra au Hall du Parc (Boulevard des Rochers à Vitré) durant les Sportiviales, aura l’honneur d’accueillir Élodie Alauzet, l’auteure de l’envoûtante saga « Le Maître Golem » sur le stand de la librairie Vitréenne. L’événement, prévu le week-end du 20 au 21 avril 2024, vous invite à explorer un village éphémère de la littérature, ouvert de 10h00 à 19h00 le samedi et de 10h00 à 18h00 le dimanche.

Le village du livre, c’est une immersion dans un monde où la BD, les romans, et les documentaires s’entremêlent autour de thèmes variés tels que le sport, la jeunesse, la vie locale, et bien sûr, le fantastique. En présence des librairies locales partenaires, le salon promet des moments riches en découvertes et en échanges, avec des dédicaces d’auteurs et illustrateurs locaux ou régionaux, des ateliers pour enfants, et des causeries avec auteurs, illustrateurs et sportifs.

Au cœur de cet événement, Élodie Alauzet dédicacera son premier roman, « Le Maître Golem tome 1 : De terre et de pierre ». Originaire de Bourgbarre en Bretagne, cette écrivaine passionnée nous plonge dans un univers médiéval émaillé de magie, d’intrigues et de mystères. Le roman narre les aventures de Simon, un tailleur de pierre au don unique, dans le royaume de Kalhem, un monde où anciennes légendes, prophéties, et personnages féminins complexes tissent une intrigue captivante.

Ne manquez pas l’occasion de rencontrer Élodie Alauzet et de vous plonger dans l’univers fascinant de « Le Maître Golem », une œuvre qui promet de vous transporter dans une épopée épique mêlant magie, mystères et aventures. Pour tous les amateurs de littérature fantastique et médiévale, le Salon du Livre de Vitré est le rendez-vous à ne pas manquer.

Hall du parc Boulevard des rochers 35500 Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine