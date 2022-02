Elocution : spectacle de slam tout public Bibliothèque Robert Sabatier Paris Catégories d’évènement: île de France

Elocution : spectacle de slam tout public Bibliothèque Robert Sabatier, 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 16h45 à 18h15

gratuit

Seul en scène avec Damien Noury. Figure notoire de la scène slam française, Damien Noury revient aux sources de son parcours de poète de l’oralité, en proposant ce seul en scène slamé, sous la forme d’une plongée dans ses élocutions. ​Un récit distillé autour d’une sélection de textes écrits et performés ces quinze dernières années.Une langue sensible et aiguisée, complice et lucide, intime et engagée… Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

12 : Jules Joffrin (Paris) (137m) 85 : Jules Joffrin (Paris) (137m)

Contact : 01.53.41.35.60 bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr Littérature;Spectacle musical

Date complète :

2022-03-12T16:45:00+01:00_2022-03-12T18:15:00+01:00

