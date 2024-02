Elö ! Colmar, jeudi 8 février 2024.

Elö ! Colmar Haut-Rhin

Une performance musicale autour du soi intime, celui qui nous accompagne depuis l’enfance, que l’on ne dévoile jamais ou très peu et que l’on peine à décrire avec des mots.

Elö !*

Une performance musicale autour du soi intime, celui qui nous accompagne depuis l’enfance, que l’on ne dévoile jamais ou très peu et que l’on peine à décrire avec des mots, celui qui nous anime et façonne en secret notre rapport au monde. Au seuil de l’âge adulte, de grandes questions affluent, bousculent, bouleversent. Intériorité et injonctions du réel se télescopent souvent avec grand bruit. De ce vacarme est né notre opéra de l’intime…

À découvrir dès 8 ans.

* Vivant ! en hongrois EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 10:00:00

fin : 2024-02-08 10:50:00

13 rue d’Amsterdam

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est salle.europe@colmar.fr

L’événement Elö ! Colmar a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de tourisme de Colmar