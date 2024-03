Elmer Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, samedi 20 avril 2024.

Elmer Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans cette première aventure, nous suivrons Elmer dans la jungle, à la recherche de son identité et de sa place dans le groupe.Enfants

À partir de 4 ans

Cie La Roulotte



Daphné et sa petite-fille Louise vous le répéteront Elmer est différent, Elmer est unique, Elmer est un éléphant plein d’humour et de joie ! Et pourtant, Elmer voudrait ressembler aux autres éléphants, et passer inaperçu.



Dans cette première aventure, nous suivrons Elmer dans la jungle, à la recherche de son identité et de sa place dans le groupe. Les spectateurs, petits et grands, seront invités à ouvrir le chemin de la quête d’identité avec Elmer et à découvrir, avec Daphné et Louise, que la différence d’Elmer, loin d’être une faiblesse, est une force, et sa joie de vivre, un rayon de soleil ! 8.5 8.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Elmer Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-05 par Ville de Marseille