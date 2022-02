Elm : un langage front-end qui vous veut du bien MAME Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

“Dans un monde où les bugs sont omniprésents, je vous présente un ovni dans le paysage du front-end : Elm. Ce langage fonctionnel vous fait une promesse étonnante : zéro runtime error en production ! Un avantage formidable pour vos utilisateurs, mais qui a aussi la conséquence inattendue d’offrir une expérience inégalée au développeur. Découvrons ensemble ce qui le rend si différent et pourquoi – une fois adopté – il est impossible de s’en passer !” La présentation sera suivie d’une discussion libre autour des thèmes abordés par Jordane. ℹ️ **Notez bien** ℹ️ * Port du masque obligatoire pour le public. * Pass sanitaire obligatoire à présenter aux organisateurs à l’entrée de la salle.

Jordane Grenat nous fait le plaisir de nous faire découvrir Elm, un langage pour faire du front sans stress !

