M&M Festival La Vallière, 10 juin 2023, Ellon.

Au programme :

– Ouverture du festival par MusikoGem, la choral du GEM,

– Spectacles présentés par les jeunes de l’Espoir et les résidents de la Mas

– Concert : Pascal L, seul en scène avec sa guitare : des standards de jazz, de la musique des Cara¨ïbes et d’autres surprises,

– Concert : Les Frères Du Bois, des chansons qui swinguent,

– Karaoké : venez vous essayer !

– Concert : Spleen Mantis, c’est du groove, de la funk et du rock pour faire bouger ,

– Spectacle : Le Troupeau de Sauvages, jeux de scène improvisés et d’impros sur des thèmes donnés par le public.

– Concert : Kinzee, du Rock, du Rythme & Blues

– Final : Dance-flor animé par Jonathan Normandie Évènement.

Samedi 2023-06-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-11 01:00:00. .

La Vallière Salle Socio-culturelle

Ellon 14250 Calvados Normandie



On the program:

– Opening of the festival by MusikoGem, the GEM choir,

– Shows presented by the young people of l’Espoir and the residents of la Mas

– Concert : Pascal L, alone on stage with his guitar : jazz standards, music from the Caribbean and other surprises,

– Concert : Les Frères Du Bois, swinging songs,

– Karaoke : come and try !

– Concert : Spleen Mantis, it’s groove, funk and rock to make you move,

– Show : Le Troupeau de Sauvages, improvised stage games and impros on themes given by the public.

– Concert : Kinzee, Rock, Rhythm & Blues

– Final : Dance-flor animated by Jonathan Normandie Event

En el programa:

– Inauguración del festival a cargo de MusikoGem, el coro GEM,

– Espectáculos presentados por los jóvenes de l’Espoir y los residentes de La Mas

– Concierto: Pascal L, solo en el escenario con su guitarra: estándares de jazz, música caribeña y otras sorpresas,

– Concierto: Les Frères Du Bois, canciones de swing,

– Karaoke: ¡ven y prueba!

– Concierto: Spleen Mantis, groove, funk y rock para mover el esqueleto,

– Espectáculo: Le Troupeau de Sauvages, juegos escénicos improvisados e improvisaciones sobre temas dados por el público.

– Concierto: Kinzee, Rock, Rhythm & Blues

– Final : Dance-flor animado por Jonathan Normandie Évènement

Auf dem Programm stehen:

– Eröffnung des Festivals durch MusikoGem, den Chor des GEM,

– Aufführungen, die von den Jugendlichen von Espoir und den Bewohnern von La Mas präsentiert werden

– Konzert: Pascal L, allein mit seiner Gitarre auf der Bühne: Jazzstandards, Musik aus der Karibik und andere Überraschungen,

– Konzert: Les Frères Du Bois, Chansons, die swingen,

– Karaoke: Probieren Sie es aus!

– Konzert: Spleen Mantis, das ist Groove, Funk und Rock, um die Leute in Bewegung zu bringen ,

– Show: Le Troupeau de Sauvages, improvisierte Bühnenspiele und Improvisationen zu Themen, die vom Publikum vorgegeben werden.

– Konzert: Kinzee, Rock, Rhythm & Blues

– Finale: Dance-flor, moderiert von Jonathan Normandie Évènement

Mise à jour le 2023-05-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité