ELLIPSES – En Bout de Course & The Rabbit Hole Théâtre Ouvert Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

ELLIPSES – En Bout de Course & The Rabbit Hole Théâtre Ouvert, 1 juin 2023, Paris. Le jeudi 01 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant De 4€ à 6€ En Bout de Course est un road trip théâtral qui explore la question climatique par le prisme du tourisme de masse. The Rabbit Hole est une plongée par la farce dans la pensée complotiste du grand remplacement, où le seul ressort qui anime les individus qui la compose est le doute, la peur, la suspicion dans l’altérité, qui change de cible dès qu’une occasion se présente. EN BOUT DE COURSE (pièce pour un bus) Durée : 50 minutes C’est le premier jour de Sylvain dans l’entreprise de voyage en cars VVV « Les Voyageurs qui Veillent au Vivant ». Il est heureux d’avoir été recruté par cette boîte car il aime la nature. C’est son premier jour et il est prêt à faire preuve de professionnalisme, quelles que soient les conditions, pour que le voyage se passe bien. Mais le voyage commence très mal, et Sylvain se retrouve bien seul pour gérer nombre d’imprévus sur le trajet dont un chauffeur de bus dépressif. L’arrivée d’un nuage toxique, le prévenant d’un danger climatique imminent, l’obligera à prendre une décision, à repenser sa vie et sa place dans ce bus. En Bout de Course est un road trip théâtral qui explore la question climatique par le prisme du tourisme de masse. Entre voyage réel et voyage intérieur, nous remontons le temps, l’époque où les nuages étaient encore blancs et calmes. THE RABBIT HOLE (pièce pour un lieu reculé) Durée : 50 minutes Dans un lieu secret appelé « La Citadelle » se retrouve une communauté de citoyen·nes, dont les membres se sont rencontré·es dans le jeu vidéo « Castel Warrior ». Iels sont tou·tes animé·es par une même volonté : lutter contre une disparition programmée orchestrée par « l’élite ». Charles, leader de cette société, entreprend un grand projet national, « La grande sortie » : celui de renverser l’État français. Mais l’un des leur, maillon essentiel à la réussite du projet, ne donne plus de nouvelles depuis deux mois. S’installe alors le doute et la suspicion : Est-il vraiment un des leurs ou un infiltré ? Si c’est le cas, est-il le seul ? Qui croire ? The Rabbit Hole est une plongée par la farce dans la pensée complotiste du grand remplacement, où le seul ressort qui anime les individus qui la compose est le doute, la peur, la suspicion dans l’altérité, qui change de cible dès qu’une occasion se présente. S’inspirant de la culture populaire (Matrix, Kaamelot, Les Monty Python, Alice au Pays des Merveilles), et de l’histoire de France, nos protagonistes basculent peu à peu dans l’univers du Moyen Âge, racine historique de l’idéologie d’une submersion par l’étranger·ère, jusqu’à remplacer notre temps d’aujourd’hui, retournant contre elleux l’instrumentalisation qu’iels font de l’Histoire. PRODUCTION Compagnie Les Grandes Marées AVEC L’AIDE la DRAC Normandie dans le cadre de Jumelages (2021, 2022) ; le département de la Manche ; le collège Le Castillon de Les Pieux ; la Mairie des Pieux COPRODUCTION Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines avec le soutien de la Région Ile-de-France ; ville de Caen – la Mer et département du Calvados dans le cadre des résidences du Studio 24, Caen ; Le Forum – Théâtre de Falaise ; C³ – Le Cube, Centre Culturel de la Communauté de Communes Coeur de Nacre ; La Cidrerie, Beuzeville ; L’Archipel – Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire », Granville ; La Renaissance – Mondeville ; La Halle Ô Grains, Bayeux AVEC LE SOUTIEN ARTISTIQUE DE l’ESCA – Ecole Supérieure de comédiens par alternance, Asnières ; le Centre Culturel de Les Pieux ; La Nuée dans le cadre du dispositif Pépinière d’artistes de la DRAC Normandie à l’OMAC-Livarot ACCUEIL EN RÉSIDENCE Les Fours à Chaux du Rey, Regnéville-sur-Mer La compagnie Les Grandes Marées est compagnie Conventionnée DRAC Normandie depuis janvier 2023 Textes Penda Diouf, Marilyn Mattei Mise en lecture Pierre Cuq Avec Victor Assié, Baptiste Dupuy, Bastien Fontaine-Oberto, Maud Roulet Scénographie et accessoires Guillemine Burin des Roziers, Cerise Guyon Costumes Gwladys Duthil, Augustin Rolland Son David Hess Durée : 1h40 Petite Salle Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris Contact : https://theatre-ouvert.mapado.com/event/192005-festival-zoom-8-ellipses 0142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/ http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/ellipses/

DR

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Ouvert Adresse 159 avenue Gambetta Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Ouvert Paris

Théâtre Ouvert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

ELLIPSES – En Bout de Course & The Rabbit Hole Théâtre Ouvert 2023-06-01 was last modified: by ELLIPSES – En Bout de Course & The Rabbit Hole Théâtre Ouvert Théâtre Ouvert 1 juin 2023 Paris Théâtre Ouvert Paris

Paris Paris