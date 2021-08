Ellipse Festival 2021 Metronum, 23 septembre 2021, Toulouse.

Ellipse Festival 2021

du jeudi 23 septembre au dimanche 26 septembre à Metronum

### 5ème édition Ellipse est un festival de musiques actuelles et d’action sociale, créé en 2017 à Toulouse. Sa programmation, axée sur des esthétiques pop, folk, rock et électro mêle découvertes musicales et artistes internationaux. En parallèle du week-end de concerts, 5 artistes (Loup Malevil, Joye, Tom Terrien, Lykuin et Edgar Mauer) interviennent lors de concerts interactifs à destination des jeunes et des familles, puis un temps d’échange est organisé. Les représentations ont lieu du 20 au 24 septembre à la MJC Empalot, aux Centres Culturel Alban Minville et Henri Desbals ainsi qu’au Metronum. Des animations et ateliers musicaux participatifs, gratuits et ouverts à toutes et tous, sont également proposés pendant le week-end. _Ellipse Festival est un événement créé et porté par [Topophone](https://topophone.fr), une association toulousaine née en 2012._ ### Programme **Jeudi 23 septembre** * 20h : [Amazing Aretha !](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34977/Amazing%20Aretha%20!) Soirée hommage à la reine de la Soul Concert de l’orchestre Natural Woman Band avec la venue exceptionnelle du chanteur Faada Freddy et diffusion du concert live d’Aretha Franklin « Amazing Grace ». **Vendredi 24 septembre ** * 19h : Edgar Mauer (Indie pop atmosphérique) * 20h : This Is The Kit (folk rock) * 21h20 : Prattseul (rock) * 22h30 : Arnaud Rebotini (électro) **Samedi 25 septembre ** * 19h : JOYE (électro pop) * 19h40 : En Attendant Ana (rock) * 21h : Malik Djoudi (pop) * 21h : Oiseaux-Tempête (ciné-concert) **Dimanche 26 septembre** * 14h : Ateliers initiations à la musique _(gratuits et ouverts à tout.e.s)_ * 18h : Ateliers Ellipse Choir avec Peter Von Poehl _(showcase participatif au cours duquel les participant·e·s seront invité·e·s à chanter avec l’artiste – Réservé aux personnes ayant un billet pour les concerts du soir) _ * 20h : Peter Von Poehl (pop) * 22h30 : Maxwell Farrington & le SuperHomard (rock & folk) ### ![]() ### Plus d’infos [Compte Facebook du Festival Ellipse ](https://fr-fr.facebook.com/festivalellipse/) [Site de l’Ellipse Festival ](https://ellipsefestival.fr) ### **![]()** ### Infos pratiques Du 23 au 26 septembre au Metronum

Pass 4 jour : 35€ / Billets jeudi : 10€* en prévente, 14€ sur place / Billets vendredi, samedi et dimanche : 15€* en prévente, 18€ sur place. (* Hors frais de location)

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



