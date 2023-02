ELLIOTT MURPHY NEW MORNING, 18 mars 2023, PARIS.

ELLIOTT MURPHY NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros.

Icône rock et folk de l’Amérique qu’on adore , Elliott Murphy revient au New Morning pour ses légendaires « Birthday Shows » ! Et ,en plus nous célèbrerons la sortie de son 40 eme album : WONDER ! !! “In Celebration of the release of his 40th album WONDER Elliott Murphy and his band will return to New Morning on March 18 & 19 for another series of his legendary Birthday shows. Get your tickets early!” Ultime Dandy ? Dernier des Mohicans dans un Greenwich Village qui résiste encore et toujours à l’envahisseur ? Petit frère de sang de Dylan et grand frère spirituel de Jeff Buckley, Elliott Murphy est un personnage hors du commun. Eternel Americain à Paris, il incarne cette fascination que les poètes français ont toujours exercé sur le rock new yorkais. Elliott Murphy refuse l’emprise du temps, se rit des hypes et arrête, le temps de quelques chansons au romantisme élégant, le cours du sablier des modes et des courants. Qu’Elliott Murphy monte sur scène et les débuts du siècle s’embrassent, Broadway et Chaplin tendant la main à Gus Van Zant et Don Delillo. Elliott Murphy Elliott Murphy

Votre billet est ici

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

Icône rock et folk de l’Amérique qu’on adore , Elliott Murphy revient au New Morning pour ses légendaires « Birthday Shows » ! Et ,en plus nous célèbrerons la sortie de son 40 eme album : WONDER ! !!

“In Celebration of the release of his 40th album WONDER Elliott Murphy and his band will return to New Morning on March 18 & 19 for another series of his legendary Birthday shows. Get your tickets early!”

Ultime Dandy ? Dernier des Mohicans dans un Greenwich Village qui résiste encore et toujours à l’envahisseur ? Petit frère de sang de Dylan et grand frère spirituel de Jeff Buckley, Elliott Murphy est un personnage hors du commun. Eternel Americain à Paris, il incarne cette fascination que les poètes français ont toujours exercé sur le rock new yorkais. Elliott Murphy refuse l’emprise du temps, se rit des hypes et arrête, le temps de quelques chansons au romantisme élégant, le cours du sablier des modes et des courants. Qu’Elliott Murphy monte sur scène et les débuts du siècle s’embrassent, Broadway et Chaplin tendant la main à Gus Van Zant et Don Delillo.

.29.7 EUR29.7.

Votre billet est ici