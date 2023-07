Elliott Murphy New Morning Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Le samedi 16 septembre 2023

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 33 EUR

Special guests – Dernier album : « Wonder »

Icône rock et folk de l’Amérique qu’on adore, Elliott Murphy revient au New Morning pour fêter les 50 ans d’une carrière toujours aussi dynamique !

1973-2023 ! Un concert qui s’annonce ébouriffant, avec le guitariste virtuose Olivier Durand et d’autres invités surprises !

Ultime Dandy ? Dernier des Mohicans dans un Greenwich Village qui résiste encore et toujours à l’envahisseur ? Petit frère de sang de Dylan ou Lou Reed et grand frère spirituel de Jeff Buckley, Elliott Murphy est un personnage hors du commun. Eternel Americain à Paris, il incarne cette fascination que les poètes français ont toujours exercé sur le rock new yorkais. Elliott Murphy refuse l’emprise du temps, se rit des hypes et arrête, le temps de quelques chansons au romantisme élégant, le cours du sablier des modes et des courants. Qu’Elliott Murphy monte sur scène et les débuts du siècle s’embrassent, Broadway et Chaplin tendant la main à Gus Van Zant et Don Delillo.

Depuis « Aquashow » sorti en 1973, il a publié 40 (!) albums et vit à Paris depuis 1989. Compositeur-guitariste inspiré, chanteur charismatique, infatigable et authentique baladin, il a joué sur scène avec certains membres des Talking Heads, du Velvet Underground, des Violent Femmes, sans oublier l’ex-Stone Mick Taylor, mais aussi Phil Collins, Billy Joel ou évidemment son ami Bruce Springsteen qu’il a rejoint lors de l’un de ses derniers passages parisiens.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/809223107150940/ https://www.facebook.com/events/809223107150940/ https://www.newmorning.com/20230916-5765-elliott-murphy.html

Elliott Murphy