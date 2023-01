Elliott Erwitt Musée Maillol, 23 mars 2023, Paris.

Du jeudi 23 mars 2023 au mardi 15 août 2023 :

mercredi

de 10h30 à 22h00

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 18h30

. payant

De 12 à 16 euros

L’exposition Elliott Erwitt rend hommage à l’un des photographes les plus importants du 20e siècle, membre de Magnum Photos depuis 1953.

Le parcours retrace les différentes thématiques de son œuvre à travers un ensemble exceptionnel de photographies en noir et blanc et en couleur de 1949 aux années 2000. Photographe américain d’origine russe, ayant grandi en Italie et en France, Elliott Erwitt est notamment réputé pour ses scènes de rue mais aussi pour ses clichés de personnalités connues comme Marilyn Monroe ou encore Jackie Kennedy, Charles De Gaulle, Che Guevara, Alfred Hitchcock, Nikita Khrouchtchev,… Au-delà de certaines icônes, le visiteur découvrira une œuvre beaucoup plus large, profonde et légère à la fois. L’Europe et l’Amérique constituent son terrain de jeu presque naturel, mais son œuvre couvre le monde entier. Elliott Erwitt traverse un siècle en cumulant les approches et les rôles comme aucun autre.

« En réalité, dire qu’il y a de l’humanité dans mes photos est le plus grand compliment qu’on m’ait jamais fait. Si mes photos aident les gens à voir le monde d’une certaine façon, c’est sans doute à voir les choses sérieuses d’une manière non sérieuse. »

Elliott Erwitt

Dans l’ensemble de son œuvre, Elliott Erwitt a une manière d’immortaliser des instants de la vie quotidienne ou des moments historiques avec un regard qui n’appartient qu’à lui, combinant l’émotion et l’humour.

Depuis 1988, Elliott Erwitt a beaucoup réfléchi sur son œuvre, sur la manière de la préserver et de la présenter. Cette exposition explore une dizaine de thématiques définies par l’artiste lui-même à travers lesquelles les visiteurs pourront découvrir sa sensibilité unique : Between the sexes, Kids, Beaches, Abstractions, Dogs, Regarding Women, Cities, Museum Watchning, Kolor.

L’accueil de l’exposition au musée Maillol est l’occasion d’engager un dialogue unique entre deux œuvres, celles du peintre/sculpteur Aristide Maillol et celle du photographe Elliott Erwitt. Leurs regards respectifs sur les femmes, sur les musées, sur le nu entrent subtilement en résonance.

Musée Maillol 59-61 rue de Grenelle 75007 Paris

Contact : https://www.museemaillol.com/

©Elliott Erwitt/Magnum Photos New York, USA, 1974.