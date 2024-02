ELLIOTT ARMEN Le Hasard Ludique Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

prévente : 13€*

sur place : 15€

Elliott Armen, qui a emprunté son nom au phare de l’île de Sein, a enregistré son premier album, Helium Balloons, dans un studio niché sur l’île d’Ouessant. À ce jour, ses morceaux comptent déjà plus de 3 millions de streams.

De nombreuses dates ont suivi, toutes aussi prestigieuses : Pitchfork Festival, Midi Festival, Baisers Volés, Printemps de Bourges… et des premières parties d’artistes de renommés tels que Jean-Louis Murat, Dominique A, Florent Marchet, Ariane Moffatt, Jay-Jay Johanson, Alexandra Streliski…

En digne héritier d’Elliott Smith, de Sufjan Stevens ou d’Andy Shauf, le jeune Breton de 24 ans mélange, avec singularité, les accords de guitare et de piano à sa voix aérienne. Son œuvre est teintée d’une atmosphère intime et boisée, attachante et intemporelle, toujours ancrée entre terre et mer.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



