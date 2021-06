ELLINOA « OPHELIA » Le Baiser Salé, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 25 juin 2021

de 21h à 22h45

Le vendredi 25 juin 2021

de 19h30 à 20h45

« Une chanteuse à l’univers éminemment personnel et riche de mille saveurs », TSF Jazz

Ellinoa voix/textes/compo, Olive Perusson alto/chœurs, Arthur Henn cbasse/chœurs, Paul Jarret guitare

« Elle compte incontestablement parmi les musiciens les plus en vue du moment », La Terrasse

« Le Jazz d’Ellinoa, aventurier, exploratoire et audacieux, fait entrer la beauté du monde dans nos oreilles (et notre coeur)» Femme Actuelle

« Inclassable magicienne, entre jazz et pop expérimentale (…) Une artiste originale à la voix cristalline, qui risque de marquer la scène française. », Télérama

« En cinq ans à peine depuis son premier disque, la chanteuse, compositrice et songwriter Ellinoa a creusé son sillon dans l’univers hétéroclite du jazz et des musiques improvisées, pour en devenir l’une des artistes les plus éclectiques, inclassables et prometteuses. » , France Info

Centré autour des voix et des cordes et coloré par l’usage d’effets sur les instruments et la voix, cette formule en quartet développe une identité double, acoustique et électrique, folk-pop mais expérimentale, intimiste et organique mais au son large et pénétrant. Sans sacrifier la subtilité des arrangements et des compositions qui sont la signature d’Ellinoa, elle met l’accent sur l’interaction, l’improvisation et l’écoute, emmenée par l’hyper-sensibilité de la chanteuse et de ses acolytes.

Ophelia » renvoie au personnage shakespearien, l’amoureuse éperdue d’Hamlet dont la vie finit tragiquement. Le parcours de cette femme fascinante, mystérieuse mais dévouée et en quête d’absolu, est le fil rouge de ce projet d’écriture.

Les thématiques de l’eau, du rêve, du désir, de l’abandon, du lâcher prise et de la fatalité, sont transversales dans les textes des compositions du projet et sont soulignées par ses partis pris de son.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

