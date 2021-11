ELLINOA #JAZZDEDEMAIN Le Baiser Salé, 7 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 7 décembre 2021

de 19h30 à 20h45

Le mardi 8 février 2022

de 19h30 à 20h45

Le mardi 12 avril 2022

de 19h30 à 20h45

Le mardi 14 juin 2022

de 19h30 à 20h45

Artiste atypique qui captive par sa voix scintillante, ses improvisations habitées et la richesse de son univers. S’exprimant autant par sa voix que dans l’écriture, Ellinoa place au cœur de sa démarche artistique, l’exploration musicale. Une artiste en résidence #JazzDeDemain au Baiser Salé!

« Une chanteuse et compositrice hors normes, une voix totalement libre » Jazz Magazine

« Ellinoa, inclassable magicienne, entre jazz et pop expérimentale. Une artiste originale à la voix cristalline, qui risque de marquer la scène française. »Télérama

« Elle compte incontestablement parmi les musiciens les plus en vue du moment, multipliant les initiatives et les rencontres. » La Terrasse

« En cinq ans à peine depuis son premier disque, la chanteuse, compositrice et songwriter a creusé son sillon dans l’univers hétéroclite du jazz et des musiques improvisées, pour en devenir l’une des artistes les plus éclectiques, inclassables et prometteuses. » France TV Info

Artiste atypique qui captive par sa voix scintillante, ses improvisations habitées et la richesse de son univers. S’exprimant autant par sa voix que dans l’écriture, Ellinoa place au cœur de sa démarche artistique, l’exploration musicale. Artiste Génération Spedidam 2018-2022, compositrice et chanteuse au sein de l’ONJ, elle foisonne de projets et d’envies. Pour sa sixième année de résidence au Baiser Salé, elle a décidé d’inviter à chaque concert, un musicien différent dont elle admire particulièrement le travail, pour une rencontre sur des compositions réarrangées ou complètement inédites, ou des reprises finement sélectionnées. #SoyezCurieux

La Presse parle de son dernier album « The Ballad of Ophélia»

« Porté par une voix empreinte de lyrisme qui sublime un univers musical fantastique où magie et mélancolie se succèdent comme ombre et lumière, «The Ballad of Ophelia» est le nouvel album de cette chanteuse et compositrice hors-norme » Jazz Magazine ★★★★

La Presse parle du Wanderlust Orchestra: « Superbes compositions (…) remarquable premier album, qui révèle une grande qualité d’écriture autant que d’exécution. » Le Monde

« Ce jazz aventurier, exploratoire et audacieux, fait entrer la beauté du monde dans nos oreilles (et notre coeur). » Femme Actuelle

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

