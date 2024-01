Ellinoa explore Mejiro sous le prisme de l’intime au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, lundi 29 janvier 2024.

Le lundi 29 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

.Tout public. payant

PASS soirée : 28 euros

Un concert : 10 euros

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création, et d’amour!! Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus !

Entre mélancolie nostalgique et avant-garde colorée, hiérarchie écrasante et velléités d’émancipation individuelle, nature enchanteresse et urbanité délirante, le Japon est un pays plein de contrastes et de contradictions, qui fascine Ellinoa depuis toujours, et qui inspire le répertoire de Mejiro (quartier de Tokyo, mais aussi passereau japonais endémique au chant saccadé mais mélodieux) : Le Japon, sous le prisme de l’intime.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/40ans-ellinoa-21h30

ELLINOA – MEJIRO