ELLINOA – ELLI’S GUILTY PLEASURES Le Baiser Salé Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant Pass soirée #Jazzdedemain – Soyez Curieux : 20 EUR

Tarif sur place : 20 EUR

Tarif web : 16 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Crop top flashy et jeans baggy, retour sur les tubes pop des années 2000 infusés dans le jazz.

Chers Millenials, Ellinoa et ses musiciens vous invitent dans leur salon pour une soirée régressive avec tous les tubes de votre adolescence : Avril Lavigne, Britney Spears, Janet Jackson et tant d’autres, infusés dans le jazz et le son d’aujourd’hui. Crop top flashy, jeans baggy et invité.es très spéciaux. Aucun plaisir n’est coupable !

« En cinq ans à peine depuis son premier disque, la chanteuse, compositrice et songwriter a creusé son sillon dans l’univers hétéroclite du jazz et des musiques improvisées, pour en devenir l’une des artistes les plus éclectiques, inclassables et prometteuses. » France TV Info

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

