Ellington et le cinéma, « Anatomy of a murder » : rencontre avec Leïla Olivesi Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Sur inscription au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr

La bibliothèque du cinéma François Truffaut, la Médiathèque musicale de Paris et le Conservatoire de Paris s’associent pour vous proposer une rencontre autour de la musique de Duke Ellington dans le film « Autopsie d’un meurtre », d’Otto Preminger.

Duke Ellington a été précurseur dans de nombreux domaines, il a collaboré avec tous les arts (poésie, littérature, danse,

théâtre) et ses œuvres ont traversé l’industrie du disque, la radio, la télévision et le cinéma. Il apparaît dans de nombreux films en jouant son propre rôle : Black

and Tan Fantasy, Symphony in Black…

Sur une idée d’Orson Welles, il a créé un show spécifique pour la télévision en 1957 : The Drum is a Woman.

Le film Anatomy

of a Murder

d’Otto Preminger est un chef d’œuvre dans lequel la musique joue un

rôle crucial. Leïla Olivesi, spécialiste d’Ellington, pianiste et

compositrice,

invite à plonger dans la genèse de cette œuvre et de sa musique en

collaboration avec son alter ego Billy Strayhorn.

A propos de Leïla Olivesi :

Leïla Olivesi, est cheffe

d’orchestre, pianiste et compositrice. Lauréate 2022 du Prix Django Reinhardt de l’Académie

du jazz, Leïla Olivesi est née au Moulin d’Andé en Normandie. Elle est

diplômée en philosophie et musicologie à la Sorbonne. Elle a notamment

reçu le premier prix du concours de composition Ellington

Composers, des prix Sacem et un coup de cœur de l’Académie Charles Cros. Son sixième album

ASTRAL réunit

la fine fleur du jazz hexagonal parmi lesquels Jean-Charles Richard,

Baptiste Herbin, Géraldine Laurent et Manu Codjia pour créer « une

musique originale et harmonieuse

à la pointe de la modernité » (France Musique). Elle a composé

plusieurs musiques de film pour Karim Miské et Ilana Navaro.

Jeudi 04 avril – 19h – Bibliothèque du cinéma François Truffaut – Sur inscription au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris

Contact : +33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut

Solène Person photo Solène Person