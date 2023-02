ELLIAVIR BAISER SALE, 18 mai 2023, PARIS.

ELLIAVIR BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-05-18 à 21:30 (2023-05-18 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Lou Rivaille voix, Christophe Waldner piano, Rémi Flambard trompette, Cyril Billot cbasse, Maxime Mary batterie Vainqueur du tremplin Rezzo Jazz à Vienne 2022, le quintet ElliAViR, composé et arrangé par la chanteuse Lou Rivaille, est un voyage instrumental et vocal aux sonorités riches et oniriques. Incarnée par cinq musiciens, la musique d’ElliAViR puise ses influences auprès du jazz, de la musique du monde, du chant celtique ou encore des musiques de l’est. La formation invite à découvrir l’union rare de deux timbres, celui de la trompette et de la voix. Les deux instruments s’entremêlent, se répondent, s’imbriquent et incarnent à eux deux les rôles de voix lead et d’instrument. ElliAViR c’est aussi une excursion où la voix est un instrument à part entière où le rythme, la mélodie, l’improvisation, la phonétique illustrent un langage riche et narrateur, au plus près des instruments, ouvrant d’infinies possibilités. Une contrebasse aux intonations organiques et précises, un piano libre et onirique très souvent au service de la mélodie et une batterie liant le tout, jouant la couleur adéquate de l’instant qui définira le morceau.

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

