Elliavir // Jazz vocal – Festival Symphonies d’Automne, 11 novembre 2022, .

2022-11-11 20:00:00 – 2022-11-11

10 10 EUR ElliAViR est un voyage instrumental et vocal à la recherche de sonorités riches et oniriques au service d’histoires mêlant à la fois le réel, les souvenirs et l’imaginaire. Incarnée par cinq musiciens, la musique d’ElliAViR puise ses influences auprès du jazz, de la musique du monde, parfois du chant celtique ou bien des musiques de l’est. Dans ce projet, la voix est un instrument à part entière où le rythme, la mélodie, l’improvisation, la phonétique illustrent un langage riche et narrateur, au plus près des instruments, ouvrant d’infinies possibilités invitant l’auditeur à fermer les yeux et se laisser emporter. Composé, arrangé, écrit par la jeune chanteuse Lou Rivaille, ElliAViR vient tout juste de remporter le tremplin Rezzo de Jazz à Vienne.

Avec :

Lou Rivaille – chant

Rémi Flambard – trompette

Christophe Waldner – piano

Cyril Billot – contrebasse

Maxime Mary – batterie

https://www.facebook.com/ElliAViiR/

