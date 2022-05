Setu 2019 Ker Bugale Elliant Catégories d’évènement: Elliant

Setu 2019 Ker Bugale, 31 août 2019 13:00, Elliant. 31 août et 1 septembre 2019 Sur place 15€, entrée gratuite pour les enfants et le dimanche pour tous de 14h à 18h http://www.setufestival.com/billetterie-shop/, https://www.facebook.com/events/520638411802339/ Festival de performances en Finistère Sud « Setu » signifie “voici, voilà” en breton (prononcez “sétu” ˈsetːy ). Mot de début et mot de fin, « Setu » est un terme qui, littéralement, montre et présente. « Setu » ouvre et ponctue une action, et par là, met en valeur le moment présent de la représentation. Depuis septembre 2016, le festival Setu réunit public et artistes pendant deux jours, dans une ferme située à Elliant dans le Finistère sud. Setu est un espace de diffusion qui rassemble différentes formes live, ouvertes et transdisciplinaires (musique, danse, récits, gestes, peintures, conversations, etc…), et qui cherche à favoriser l’apparition de nouveaux langages. Setu invite aux croisements, aux débordements et souligne les porosités qui existent entre toutes ces représentations. Quelques jours avant le festival, les artistes sont invités à venir travailler sur place. Au rythme des conversations et des repas partagés, des zones de réflexion et des temps d’action se définissent naturellement. Les propositions des artistes s’adaptent, s’écrivent ou se réécrivent complètement. Durant cette semaine, l’équipe, les bénévoles et les artistes vivent, campent, mangent et travaillent ensemble à l’élaboration du festival. C’est dans ce climat convivial, propice aux rencontres et aux mélanges, que nous accueillons le public. Fidèles du week-end, artistes, curieux de passage, bénévoles, organisateurs… créent un groupe où chacun a la possibilité de s’engager et de prendre part aux échanges. Ker Bugale Menez Roz Yan, 29370 Elliant 29370 Elliant Menez Roz Yan Finistère samedi 31 août 2019 – 13h00 à 02h00

