Le Troc Ha Don Elliant Catégories d’Évènement: Elliant

Finistère

Le Troc Ha Don, 9 avril 2023, Elliant . Le Troc Ha Don 4 Grande Place Elliant Finistère

2023-04-09 – 2023-04-09 Elliant

Finistère . Le Troc Ha Don = Foire aux dons organisée par l’association Elli’entraide. Solidarité et réduction des déchets:

Tous les samedis de 10h-12h jusqu’au 1er avril, des bénévoles tiendront une permanence devant la déchetterie pour récupérer tout ce qui peut l’être et donner une seconde vie aux objets en bon état. Le samedi 8 avril – du 14h à 18h, ils seront présents à la salle polyvalente pour réceptionner les dons : meubles, vêtements, jouets…propres et en bon état. Buvette et gâteaux sur place. Ouvert à tous. ref: Le Télégramme 18/3/2023 +33 6 26 24 90 29 Elliant

dernière mise à jour : 2023-03-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Elliant, Finistère Autres Lieu Elliant Adresse 4 Grande Place Elliant Finistère Ville Elliant Departement Finistère Tarif Lieu Ville Elliant

Elliant Elliant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elliant /

Le Troc Ha Don 2023-04-09 was last modified: by Le Troc Ha Don Elliant 9 avril 2023 4 Grande Place Elliant Finistère Elliant finistère

Elliant Finistère