Conférence HPPR – Quand il était interdit de parler le breton à l’école… Salle polyvalente Elliant, jeudi 19 septembre 2024.

Conférence HPPR – Quand il était interdit de parler le breton à l’école… Salle polyvalente Elliant Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-19 20:30:00

fin : 2024-09-19

Conférence d’Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden (HPPR).

Par Fañch BROUDIC.

Qui n’a pas entendu dire qu’on n’avait pas le droit, jusque vers les années 1950, de parler le breton à l’école ? Ceux qui le faisaient se voyaient parfois attribuer le symbole un objet dépréciatif en forme de sabot ou autre et étaient punis à la fin de la journée. Ces pratiques d’un autre temps ne concernaient pas tous les enfants, mais elles sont attestées en Basse-Bretagne à partir des années 1830, et ailleurs dans les pays occitans, au Pays basque, en Alsace…

La conférence se propose de faire le point sur une histoire mal connue et qui a suscité pas mal de débats et de polémiques l’interdit de la langue première à l’école. Mais c’est la cour de récréation plus que la classe qui apparaît comme le lieu stratégique où les élèves devaient se surveiller eux-mêmes et repérer celui qui parlait le breton pour lui remettre le fameux symbole.

On peut aujourd’hui analyser l’ampleur de ce phénomène et inventorier les objets symboliques qui ont été utilisés, ainsi que les réprimandes qui ont été infligées aux enfants. On peut enfin analyser le comportement des inspecteurs et des instituteurs tout comme la réaction des élèves et celle de leurs parents.

Fañch BROUDIC est journaliste et chercheur. Il a présenté des émissions en langue bretonne à la radio, puis à la télévision pendant près de 40 ans et il a été responsable de ces émissions sur France 3 Ouest jusqu’en 2007. Il est chercheur associé au Centre de re-cherche bretonne et celtique (Université de Brest). Il a consacré sa thèse à l’évolution de la pratique sociale du breton de l’Ancien Régime à nos jours. Il est spécialiste des sondages sur la langue bretonne.

Son étude sur l’interdit de la langue première à l’école est parue en 2013 dans l’Histoire sociale des langues de France, ouvrage collectif publié aux Presses universitaires de Rennes, sous la direction de Georg Kremnitz (Université de Vienne, Autriche).

Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents HPPR.

.

Salle polyvalente Rue Saint-Gilles

Elliant 29370 Finistère Bretagne hppr29@outlook.fr



L’événement Conférence HPPR – Quand il était interdit de parler le breton à l’école… Elliant a été mis à jour le 2024-01-19 par OTC CCA