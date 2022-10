Ellia Art Gallery présente la nouvelle exposition de Grégory Watin Ellia Art Gallery, 6 octobre 2022, Paris.

Du jeudi 06 octobre 2022 au samedi 29 octobre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Ellia Gallery est heureuse d’accueillir le nouveau Solo Show de l’artiste Grégory Watin, dans sa galerie parisienne du 17e arrondissement.

« Que reste-t-il de nous ? une fois engloutis dans cette urbanité boulimique ? Une peinture sur un mur, un gribouillis que nous avons fait à cinq ans, une musique de Michael, rien de noble ou de pur, rien de sérieux non plus. J’ai cessé de chercher dans la peinture un mode d’expression tourmenté et angoissé. Je préfère trouver de la légèreté, de l’humour et de l’humanité dans chaque objet perdu. J’ai créé ma poésie contemporaine à partir des matériaux déchus du quotidien, de la ville, de ses habitants. Cette urbanité faite de n’importe quoi n’est pas triste ou condamnée, car si on la regarde bien, elle est aussi colorée et rythmée ». Grégory Watin

Gregory Watin est un artiste français reconnu à l’international pour son style « urbain » unique. Au cours des 15 dernières années, son travail a été présenté dans de nombreuses expositions, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis.

L’artiste s’imprègne de tout ce qui fait la force des paysages urbains, c’est ainsi que la photographie fait véritablement figure de croquis dans l’œuvre de Watin. Il se dégage de son travail des questionnements sur les notions d’écologie et de durabilité, notamment au travers de l’utilisation d’éléments naturels ou de matériaux oubliés par l’homme et recueillis dans des lieux surexploités, abîmés puis délaissés. Ce sont ces éléments récoltés in situ qu’il va ensuite venir apposer sur le châssis de ses œuvres et qui composeront la fondation de ses créations. Dans son travail, Watin tente de s’approprier ces vestiges de l’homme, de la nature, en leur donnant un second souffle et en y incrustant divers matériaux comme le bois, le carton, ou encore le papier, le plexiglas…

Ellia Art Gallery : Un écosystème dédié aux artistes

Guidés par leur passion pour l’art, Laurence et Stéphane Ellia fondent Ellia Gallery en 2013. Tout d’abord à Saint-Germain-des-Prés avec une première galerie, avant de s’étendre dans le Marais, le quartier des Ternes et bientôt à Genève en Suisse. Après des débuts confidentiels, le duo a su imposer sa vision, son approche Artistique et tisser des liens avec de nombreux talents pour devenir une référence dans le paysage culturel parisien.

Si la ligne artistique est éclectique, elle reste ancrée dans la création urbaine et contemporaine, s’alliant régulièrement avec des galeries partenaires, des festivals et des médias, dont Urban Art Fair, le Musée en Herbe, Technikart ou l’Agence France-Presse (AFP), pour amplifier la résonance de la programmation et rendre l’art accessible au plus grand nombre.

Ellia Art Gallery 14 avenue des Ternes 75017 Paris

Contact : https://www.ellia-artgallery.com/

