“Et les enfants c’est pour quand ?”

Nous avons toutes et tous entendu ces phrases qui témoignent d’une injonction à procréer très ancrée dans notre société. Cette pression est d’autant plus forte sur les femmes, via les fameux arguments de “l’horloge biologique” et du présupposé instinct maternel. Certaines femmes résistent à cette pression et revendiquent leur non-désir d’enfants. Elles souhaitent montrer qu’il est possible de s’épanouir autrement que dans la maternité.

La micro-exposition Elles vécurent heureuses …et n’eurent pas d’enfants ! entend dépasser le constat de cette injonction à la maternité pour questionner la non-parentalité choisie et les débats qu’elle suscite.

