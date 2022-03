ELLE(S) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Tantôt drôles, caustiques ou révoltées, des femmes se racontent. Elles attendent, espèrent, rêvent l’homme de leur vie. Quelquefois le quotidien les a salement meurtries, mais elles ne perdent ni leur humour, ni leur vitalité. Chaque portrait renferme en lui un concentré d’humanité. Pour les mettre en scène, Ana Maria Venegas a choisi d’aller à l’essentiel : dans un décor minimaliste, la comédienne endosse véritablement ses personnages en changeant de peau sous les yeux du spectateur. Dans le cadre du Printemps du Rire.

Qu'elle(s) soit femme au foyer ou femme fatale, Julie Uteau nous montre la femme sous toutes ses facettes, parfois naïve, souvent meurtrie mais toujours courageuse !

