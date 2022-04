Elles – Théâtre Saint-Gilles-les-Bois, 14 mai 2022, Saint-Gilles-les-Bois.

Elles – Théâtre Salle des fêtes Le bourg Saint-Gilles-les-Bois

2022-05-14 – 2022-05-14 Salle des fêtes Le bourg

Saint-Gilles-les-Bois Côtes d’Armor Saint-Gilles-les-Bois

A l’issue d’un travail d’ateliers, sur la thématique de « L’amour au féminin », la Troupe « M » de l’association Avel Ar C’hoat de Le Faouët présente “Elles”.

Les situations s’enchaînent et révèlent les questionnements, les malices, les doutes, les joies et les peurs tout au long d’une vie de femme de l’adolescence à la vieillesse.

Parler d’amour au féminin, ne veut pas dire que tout est rose pour autant, mais que la recherche de l’autre idéal et idéalisé est encore d’actualité pour les adolescentes d’aujourd’hui qui jouent avec leurs espiègleries. Elles nous

confient leurs visions du couple et de l’amour à partir de leurs rêves et du vécu des couples d’adultes qui les entourent.

Quant aux femmes plus mûres, elles nous donnent à réfléchir sur leurs échecs, leurs combats, leurs visions du masculin, leur soif de liberté et d’indépendance. Elles égrainent les désillusions, les trahisons mais aussi les petits instants de bonheur…

A l’aube de la vieillesse, elles nous touchent avec lucidité sur l’acceptation de soi, pour affirmer au final que l’important c’est d’être aimé.

Aujourd’hui notre société pointe de nombreux questionnements et révèle une multitude d’abus, de dysfonctionnements, de dévalorisations et malheureusement de violences. Une parole libérée s’active autour de la condition féminine en matière d’égalité des droits, de respect de l’identité. Depuis des décennies, nous entendons ce combat. Peut-on dire aujourd’hui que le souffle d’un changement est en cours ?

Avec les comédiennes : Marie Duros, Catherine Goument, Sarah Lentier, Émilie Gaudin, Katell Rodriguez. Les uns après les autres les personnages nous plongent avec humour, tendresse et joie, mais aussi avec tristesse, révolte et dignité dans ces situations réalistes que peuvent vivre les femmes.

Public à partir de 16 ans. Réservation conseillée.

+33 6 61 78 26 47

Salle des fêtes Le bourg Saint-Gilles-les-Bois

