**Festival Printemps du Rire** **Seul(e) en scène Tout public à partir de 10 ans** Elle(s), c’est différents portraits : qu’Elle(s) soit femme au foyer ou femme fatale, Julie Uteau nous montre la femme sous toutes ses facettes, parfois naïve, souvent meurtrie mais toujours courageuse. Un spectacle écrit par : **Gérard Levoyer** Mise en scène de : **Ana Maria Venegas** Avec : **Julie Uteau**

Tarif réduit : 11€ / Tarif plein : 13€

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T20:45:00;2022-03-25T19:30:00 2022-03-25T20:45:00;2022-03-26T20:45:00 2022-03-26T22:00:00

