« Elles » Théàtre à Vailly-sur-Aisne Vailly-sur-Aisne, vendredi 15 mars 2024.

La Compagnie Nomades propose sa nouvelle création les 15 et 16 mars

Phénomène de société, éternelle et terrifiante réalité… Alors qu’en 2023, 94 femmes auront succombé aux violences infligées par leur conjoint, et que chaque minute, plusieurs centaines d’entre elles subissent sévices et harcèlement, Elles propose une bribe de vies, 3 vies, plus précisément, qui se croisent, s’entrecroisent et se répondent.

Elles .

Trois femmes.

Toutes ont quelque chose à cacher.

A se cacher.

Elles se croisent, s’observent, se découvrent, se sourient…

Elles s’observent encore puis parlent… enfin. Parlent et parlent encore.

C’est une première, d’habitude elles se taisent.

Elles ont beaucoup à dire, même si ce n’est pas facile, elles sont entre elles.

Il n’est pas là…

Il, l’autre, celui qui fait mal. Celui qui détruit… 77 7 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Vailly-sur-Aisne 02370 Aisne Hauts-de-France

