Elles sont aux manettes ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Réservation obligatoire sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar à partir du 8 février

Table ronde sur la question de la place des femmes dans l’industrie du jeu vidéo avec Quineapple et les associations Afrogameuses et Women in Games !

Plus de 60% des Françaises de plus de 15 ans se déclarent joueuses de jeu vidéo. Mais quelle est leur place réelle dans cet univers resté longtemps très masculin ?

Que ce soit aux manettes, en streaming, dans la conception d’univers vidéoludiques ou dans la presse spécialisée, elles sont de plus en plus présentes !

Venez en discuter avec Jennifer Lufau de l’association Afrogameuses , Marie-Lou Dulac de l’association Women in Games et la streameuse Quineapple, présentatrice de Jour de Play sur arte.

Quineapple

Quineapple est éditorialiste et

animatrice de l’émission Jour De Play, streameuse et co-fondatrice de la chaîne

Osmosis Coop, qui créé des contenus axés jeux vidéo sur de multiples

plateformes sociales comme Twitch, Youtube, Tiktok, ainsi que le podcast Among

Meufs.

Jennifer Lufau

Jennifer Lufau est une experte en marketing et gestion de communautés dans le secteur du jeu vidéo. En 2020, elle crée Afrogameuses, une association comptant aujourd’hui plus de 600 membres et qui promeut l’inclusion et la représentation des femmes noires, personnes racisées et queer qui jouent ou travaillent dans le domaine.

Marie-Lou Dulac

Après avoir travaillé

chez Ubisoft, Marie-Lou Dulac a fondé DIRE & Dire, une agence de conseil en

diversité et inclusion. Autrice et conférencière, elle a publié l’essai Diversité

et représentation – Décrypter la « pensée woke » dans la pop culture, à paraître

aux éditions EMS en 2024. Elle est également directrice créative du jeu

vidéo Kosma’s Chronicles, un roman interactif (ou visual novel) fantasy/steampunk.

Auditorium (-1)

Public ado-adulte



Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

